Bericht: Libyscher Milizenführer am Berliner Flughafen festgenommen

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochmorgen den libyschen Staatsangehörigen Khaled al-Hishri, genannt al Buti, am Flughafen Berlin festgenommen. Das berichtet der "Spiegel" am Donnerstag.

Der 46-Jährige soll demnach versucht haben, von Deutschland aus nach Tunis auszureisen. Al-Hishri gilt als führendes Mitglied der Rada-Miliz, die in der libyschen Hauptstadt Tripolis den Flughafen Mitiga und das umliegende Gebiet kontrolliert. Auf dem Flughafengelände gibt es nach Berichten der Vereinten Nationen Hafteinrichtungen, in denen Gefangene misshandelt, gefoltert oder über Monate ohne jeden Kontakt zur Außenwelt festgehalten worden sein sollen.



Auf Anfrage des "Spiegel" bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg, "der Genannte sei auf Ersuchen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden". Der Tatvorwurf laute auf "Verbrechen gegenüber Gefangenen". Die Überstellung an den IStGH werde gegenwärtig beantragt, teilte die Anklagebehörde mit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur