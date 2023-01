Die Vertretung der Donezker Volksrepublik beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit Kiews Kriegsverbrechen hat den russischen Ermittlungsbehörden Dokumente über zahlreiche Kriegsverbrechen ukrainischer Soldaten im Donbass übergeben. Dies berichtete die stellvertretende Leiterin des Büros Natalija Schutkina gegenüber RIA Nowosti. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei gehe es nicht nur um Artillerie- und Raketenangriffe auf zivile Objekte und Infrastruktur, fügte sie hinzu. Unter anderem gehe es auch um die massenhafte Tötung von Zivilisten in Mariupol, Wolnowacha und anderen befreiten Ortschaften, in denen große Mengen an sterblichen Überresten ermordeter Zivilisten entdeckt worden seien."

