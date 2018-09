EVP-Fraktionschef Weber gibt offiziell Kandidatur bekannt

Manfred Weber (CSU), Fraktionschef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, wird laut verschiedener Medienberichte am Mittwoch offiziell seine Kandidatur zur Europawahl bekanntgeben. Weber teilte Entsprechendes am Dienstag in einer Telefon-Schaltkonferenz des CSU-Präsidiums mit, berichtet die "Bild".

Das CSU-Präsidium sprach ihm seine Unterstützung aus. Am 10. Oktober wird sich Weber auch im CDU-Präsidium vorstellen. Sollte Weber beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) Ende des Jahres in Helsinki zum Spitzenkandidaten der Konservativen gewählt werden, hätte er gute Chancen, Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Präsident der EU-Kommission zu werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

