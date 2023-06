Oliver Stone zur NATO-Propaganda: "Russland gewinnt den Krieg, aber im Westen sagt man uns das nicht

In einem Interview mit dem RT-Moderator von "Going Underground", Afshin Rattansi, sprach der Oscar-prämierte Regisseur und Autor Oliver Stone über seinen neuen Film "Nuclear Now". Dabei äußerte er sich auch zum Konflikt in der Ukraine und kritisierte, wie schon bei anderen Gelegenheiten, den NATO-Propagandakrieg.

Weiter berichtet RT DE: ""Es gibt so viel Propaganda, vor allem von der westlichen Seite. Sie ist so einseitig, dass alles zu einem antirussischen Thema wird. Offensichtlich sind sie das stärkere Land. Sie gewinnen den Krieg, sie schlagen sich richtig gut. Aber das wissen wir im Westen nicht. Wir haben keine Ahnung, was wirklich los ist", so Stone. Mehr auf unserer Webseite: https://gegenzensur.rtde.life/ Quelle: RT DE