Gebiet Cherson: Behörden verhängen Ausnahmezustand nach ukrainischem Terroranschlag auf das Wasserkraftwerk Kachowka

Es sei im Gebiet Cherson auf regionaler Ebene den Ausnahmezustand verhängt worden, teilt der Chef der lokalen Regierung, Andrei Aleksejenko, auf Telegram mit. Das werde es ermöglichen, je nach Schadenshöhe schnell Auszahlungen für Betroffene zu beginnen. Es seien hierbei Geldbeträge von 10.000 bis 50.000 Rubel vorgesehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Oberste Priorität sei, so der Beamte, die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Das russische Katastrophenschutzministerium sowie die Partei Einiges Russland fuhren Flaschenwasser. Außerdem habe man damit begonnen, in jedem Bezirk Fässer an Kreuzungen aufzustellen, damit die Menschen sich selbst sauberes Wasser besorgen können.

Sobald die Umstände günstig sein würden, würden Wasserversorgungssysteme wiederhergestellt, hieß es. Weiter kündigt Aleksejenko mehrere Anti-Epidemie-Maßnahmen an, um Infektionsausbrüche zu verhindern. Es handle sich dabei unter anderem um die Sammlung sowie Entsorgung toter Tiere, aber auch um eine großangelegte Aufräumaktion und Desinfektion."

Quelle: RT DE