Türkei dementiert Berichte über Lieferungen von Streumunition an die Ukraine

Eine Quelle in der türkischen Präsidialverwaltung hat gegenüber der Agentur RIA Novosti Medienberichte zurückgewiesen, wonach die Türkei Streumunition aus der US-Produktion an die Ukraine geliefert haben soll. An einer solchen Fehlinformation sei denjenigen sehr gelegen, die Ankaras Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt untergraben wollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf Anfrage habe die Quelle gesagt: "Sie bitten uns, Desinformationen zu kommentieren. Sehen Sie nicht, dass die Türkei das einzige Land ist, das sich für den Frieden einsetzt? Präsident Erdogan ist der einzige Spitzenpolitiker, der mit beiden Staatschefs sprechen kann, aber auch der, dem man vertraut."