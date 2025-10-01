Afghanistan: Taliban schalten Internet großflächig ab – UN verlangt Wiederherstellung

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AP und Reuters berichten von einer landesweiten Abschaltung von Internet- und Telefonnetzen in Afghanistan; Politico und Euronews verweisen auf einen Taliban-Erlass gegen Glasfaser-Zugänge.

Seit dem 29./30. September ist die Konnektivität massiv eingebrochen. Messungen von NetBlocks zeigen einen Absturz nahezu auf Null. Die UN-Mission fordert die sofortige Wiederherstellung von Internet und Telekommunikation. Hilfswerke warnen vor Folgen für Medizin, Banken und Katastrophenschutz.

Taliban-Vertreter begründen regionale Sperren mit dem Kampf gegen „Unmoral“. Offizielle Stellungnahmen zur landesweiten Lage bleiben aus. Für Frauen und Mädchen, die auf digitale Angebote ausweichen, bricht eine wichtige Lebensader weg. Auch Nachbarstaaten registrieren Störungen in der Kommunikation mit Kabul.

