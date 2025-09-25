Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Einigung im Döner-Streit: Türkei und Deutschland schließen Kompromiss

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 11:16 durch Sanjo Babić
Frank-Walter Steinmeier (2023)
Frank-Walter Steinmeier (2023)

Bild: Screenshot Tim Kellner / Eigenes Werk

Der Streit um die Döner-Bezeichnung zwischen Deutschland und der Türkei ist beigelegt, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Beide Länder einigten sich auf eine gemeinsame Lösung, meldet FinanzNachrichten.de.

Hintergrund war ein Streit um Herkunfts- und Markenschutz, der zeitweise für diplomatische Verstimmungen sorgte. Nun soll ein Abkommen sicherstellen, dass Produzenten in beiden Ländern klare Standards einhalten. Beide Seiten sprechen von einem Erfolg für Verbraucher und Gastronomie.

Die Bundesregierung betont, dass kulturelle Vielfalt erhalten bleibe. Ankara wiederum lobt die wirtschaftliche Bedeutung und das gemeinsame Vorgehen gegen Missbrauch von Herkunftsangaben.

Quelle: ExtremNews


