Deutsches Heer beteiligt sich an internationaler Übung Talisman Sabre 2025 in Australien

Rund 200 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nehmen im Juli 2025 an der internationalen Militärübung Talisman Sabre 2025 in Australien teil. Den bedeutendsten Beitrag leistet das Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken. Gemeinsam mit US-amerikanischen Streitkräften trainieren die Fallschirmjäger anspruchsvolle Szenarien unter realistischen Bedingungen, wie sie in Europa kaum vorkommen.

Auch weitere Kräfte des Heeres sind beteiligt. Zwei Teams koordinieren den Einsatz von Feuerunterstützung aus der Luft und von See, Fähigkeiten, die auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung in Europa eine wichtige Rolle spielen. Ergänzt wird das deutsche Kontingent durch medizinisches Personal, Feldjäger, Logistikkräfte und ein Transportflugzeug vom Typ A400M, das Personal und Material ins Übungsgebiet bringt. Mit der Teilnahme an Talisman Sabre 2025 unterstützt die Bundeswehr die Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung. Gleichzeitig stärkt Deutschland seine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Australien im Rahmen der Deutsch-Australischen "Enhanced Strategic Partnership", die im Juni 2021 geschlossen wurde. Das Übungsgebiet in Australien stellt besondere Anforderungen. Große Entfernungen, unbekannte Vegetation und das Klima unterscheiden sich deutlich von den Bedingungen in Deutschland. Um sich optimal vorzubereiten, startet das deutsche Kontingent mit einer intensiven Trainingsphase vor Ort. Talisman Sabre 2025 gehört zu den größten multinationalen Militärübungen der Welt. Insgesamt nehmen über 30.000 Angehörige der Streitkräfte von insgesamt 19 Nationen teil. Deutschland zeigt mit seiner erneuten Teilnahme, dass es auch außerhalb Europas ein verlässlicher Partner für Frieden und Stabilität ist. Quelle: PIZ Heer (ots)