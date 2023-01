Chinas Außenministerium fordert von USA Einstellung der Waffenlieferungen an Ukraine

Bei einer Pressekonferenz hat Mao Ning, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die USA zur Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine aufgefordert. Falls Washington tatsächlich am Wohlergehen des ukrainischen Volkes interessiert sei, solle es keine Ausrüstung mehr an Kiew übergeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus seien die USA Ning zufolge der Hauptauslöser und die treibende Kraft der Ukraine-Krise. Washington liefere ständig Groß- und Offensivwaffen, wodurch der Konflikt verlängert und verschärft werde. Die Diplomatin fordert die USA auf, nicht länger vom Krieg zu profitieren, verantwortungsbewusst eine Deeskalation zu fördern und die Voraussetzungen für Friedensgespräche zu schaffen. Zuvor hatte auch der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow erklärt, Moskau betrachte Washington als Hauptverantwortlichen und Hauptnutznießer in der Ukraine-Krise. Ihm zufolge gelte die Ukraine unter anderem als Testgebiet für Produkte der US-amerikanischen Waffenindustrie, wo Ausrüstung auf Resistenz gegen russische Waffen geprüft werde." Quelle: RT DE