Russland schießt ein ukrainisches MiG-Flugzeug und sieben Drohnen ab

Laut der täglichen Frontübersicht des russischen Verteidigungsministeriums haben die russischen Jagdflieger ein ukrainisches Flugzeug vom Typ MiG-29 in der Nähe des Dorfes Tscherwonoarmeiskoje im Gebiet Cherson abgeschossen. Außerdem wurden sieben ukrainische Drohnen in den Gebieten Cherson und Charkow sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe der Siedlung Krasnoarmeisk in der Volksrepublik Donezk vernichtete die russische Luftwaffe gemeinsam mit Raketentruppen und Artillerie ein Raketensystem vom Typ Tochka-U und ein NASAMS-Flugabwehrsystem norwegischer Produktion." Quelle: RT DE