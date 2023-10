Israels Inlandsgeheimdienst räumt Versäumnisse ein

Der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes hat Verantwortung für fehlende Warnungen vor einem Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen übernommen. Trotz einer "Reihe von Maßnahmen" die der Inlandsdienst durchgeführt habe, sei man nicht in der Lage gewesen, eine Warnungen herauszubringen "die eine Vereitelung des Angriffs ermöglicht hätte", sagte der Schin-Bet-Direktor Ronen Bar.

"Als derjenige, der die Organisation leitet, ist die Verantwortung dafür meine", so Bar. "Es wird Zeit für Ermittlungen geben. Jetzt kämpfen wir." Zwar habe man in der Nacht ungewöhnliche Aktivitäten an der Grenze zum Gazastreifen wahrgenommen, die Bedenken seien jedoch nach einem nächtlichen Telefonat ausgeräumt worden. Lediglich ein kleines Team sei in das entsprechende Gebiet geschickt worden. Laut Medienberichten sind bei den Angriffen am Samstag zehn Mitglieder des Geheimdienstes getötet worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur