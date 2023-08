Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Auf seinem Briefing am Mittwoch hat der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, über die Entwicklungen an der Kontaktlinie in den vergangenen 24 Stunden berichtet. Demnach habe der russische Truppenverband Süd am Frontabschnitt Donezk fünf Offensivversuche des Gegners abgewehrt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Kampfhandlungen seien bis zu 380 ukrainische Armeeangehörige getötet oder verletzt worden. Das ukrainische Militär habe vier Panzerwagen, sieben Fahrzeuge, zwei Haubitzen vom Typ D-20, ein Geschütz vom Typ Msta-B und eine Antipanzerkanone vom Typ Rapira verloren. Das russische Militär hat zudem bei der Ortschaft Pretschistowka ein Munitionslager und Treibstoffdepots einer gegnerischen Marineinfanterie-Brigade getroffen, so Konaschenkow. Nahe der Ortschaften Rabotino und Werbowoje am Frontabschnitt Saporoschje seien neun ukrainische Attacken zurückgeschlagen worden. Bis zu 85 ukrainische Soldaten hätten dort innerhalb der letzten 24 Stunden ihr Leben verloren. Ein Kampfpanzer, drei Panzerfahrzeuge, zwei Pick-ups, drei Geschütze vom Typ M777, drei Haubitzen vom Typ M119, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika, eine selbstfahrende Radhaubitze vom Typ Bogdana und eine Panzerhaubitze vom Typ AS90 seien außer Gefecht gesetzt worden, teilte Konaschenkow mit. Der Truppenverband West habe am Frontabschnitt Kupjansk drei ukrainische Attacken abgewehrt. Der russische Militärsprecher bezifferte die Personalverluste des Gegners auf bis zu 100 Soldaten. Zerstört worden seien drei Panzerwagen, drei Fahrzeuge, zwei Geschütze vom Typ M109, eine Haubitze vom Typ D-30, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Panzerhaubitze vom Typ Krab. Am Frontabschnitt Krasny Liman habe der Truppenverband Zentrum eine Attacke der ukrainischen Armee zurückgeschlagen. Bei den Kampfhandlungen habe Kiew bis zu 60 Armeeangehörige verloren. Zwei Panzerfahrzeuge und zwei Wagen seien zerstört worden, gab Konaschenkow bekannt. Der Truppenverband Ost habe in der Nähe der Ortschaft Nowodarowka im Gebiet Saporoschje eine Ansammlung von Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte getroffen. Bei den Kampfhandlungen an der Kontaktlinie südlich von Donezk habe Kiew bis zu 120 ukrainische Soldaten verloren. Der Gegner habe darüber hinaus zwei Panzerfahrzeuge, vier Wagen sowie zwei Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 verloren, erklärte der russische Militärsprecher. Am Frontabschnitt Cherson wurden nach Angaben von Konaschenkow bis zu 15 ukrainische Armeeangehörige getötet. Zwei Wagen und eine Haubitze vom Typ D-3 seien außer Gefecht gesetzt worden." Quelle: RT DE