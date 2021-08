Im Juli mehr als 212.000 Menschen beim Versuch illegalen Übertritts der US-Mexiko-Grenze erfasst

Etwa 213.000 Menschen sind im Juli 2021 beim Versuch eines illegalen Übertritts der Grenze zwischen den USA und Mexiko gefasst worden. Dies teilte am Donnerstag die US-Grenzpolizei CBP in einem Statement mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Demnach wurden im Juli insgesamt 212.672 Menschen gefasst. Medien berichten unter Berufung auf die Behörden, dass dies ein Anstieg um knapp 172.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Stand seit gut 20 Jahren sei.

Unter diesen rund 213.000 Gefassten gab es 82.966 Familienmitglieder und 18.962 unbegleitete Kinder und Teenager. Bei den meisten gefassten Menschen (52 Prozent) geht es laut der Behörde um einsame Erwachsene.

Bei gut einem Viertel aller im Juli gefassten Migranten habe es sich um Wiederholungstäter gehandelt. Im Mai 2021 stieg die Zahl der Festnahmen auf etwa 180.000, im Juni auf 189.000.

„Es ist wichtig, dass die Migranten klar verstehen, dass sie zurückgewiesen werden, wenn sie illegal in die Vereinigten Staaten einreisen und nach unseren Gesetzen keine Grundlage für Hilfe haben“, so der Minister für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, Alejandro Mayorkas, gegenüber Journalisten.

Er räumte ein, dass die „beispiellose Anzahl“ von Grenzübertritten eine „ernsthafte Herausforderung“ sei.

Das Wachstum der Migration verband er mit Gewalt, Armut und Korruption in Zentralamerika. Außerdem stehe die steigende Zahl der Festnahmen an der Grenze im Zusammenhang mit dem Wideraufbau der US-Wirtschaft und der Entscheidung der Administration von Joe Biden, eine Reihe von Normativen des ehemaligen Staatschefs Donald Trump zu annullieren – darunter auch die Regel, dass die Asylbewerber oft unter gefährlichen und armseligen Bedingungen auf ihre US-Gerichtsanhörungen in Mexiko warten müssen."

Quelle: SNA News (Deutschland)