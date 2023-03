Der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind mit Russland zusammen" und Mitglied des Hauptrates der Gebietsverwaltung von Saporoschje, Wladimir Rogow, hat in einem Interview zum Ausdruck gebracht, das ukrainische Militär könne beschließen, eine Offensive gegen das Gebiet Saporoschje zu starten, wenn drei Voraussetzungen vorlägen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rogow zählte diese auf: "Erstens müssen sie eine Gruppe von über 40.000 Kämpfern in der Nähe unserer Grenzen zusammenbringen, zweitens müssen sie genügend militärische Ausrüstung mit sich führen und drittens müssen sie warten, bis die Blätter an den Bäumen in den Waldgürteln erscheinen."

Zuvor hatte Rogow erklärt, das Gebiet Saporoschje sei bereit, eine Offensive der ukrainischen Truppen abzuwehren."

Quelle: RT DE