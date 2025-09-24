Charities Aid Foundation: Laut neuer Studie steigt die Nachfrage nach karitativen Diensten in der ganzen Welt

Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt geben an, dass die Nachfrage nach den Dienstleistungen ihrer Organisation im letzten Jahr gestiegen ist, wie eine neue globale Studie der Charities Aid Foundation (CAF) zeigt.

CAF's World Giving Report: Charity Insights erforscht die globalen Trends und Herausforderungen für über 3.000 Führungskräfte von Wohltätigkeitsorganisationen in 27 Ländern. Der Bericht wird bei einer Nebenveranstaltung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vorgestellt und folgt auf die Veröffentlichung des World Giving Report: Donor Insights zu Beginn dieses Jahres.

Fast vier von fünf (78 %) der befragten Wohltätigkeitsorganisationen geben an, dass die Nachfrage im letzten Jahr zugenommen hat, wobei fast die Hälfte (47 %) berichtet, dass sie erheblich gestiegen ist. Wohlfahrtsverbände berichten, dass der Anstieg auf wirtschaftliche Not, soziale Krisen und den Rückzug öffentlicher Dienste zurückzuführen ist. Wohltätigkeitsorganisationen in Ländern mit niedrigem Einkommen (84 %) berichten am ehesten von einem Anstieg, insbesondere Wohltätigkeitsorganisationen in den Bereichen Gesundheit, Armutsbekämpfung und humanitäre Hilfe.

Die überwiegende Mehrheit (83 %) der Führungskräfte von Wohlfahrtsverbänden geht davon aus, dass diese Nachfrage im nächsten Jahr weiter steigen wird. Diese Erwartung ist in Ländern mit niedrigem Einkommen (90 %) und insbesondere bei humanitären Hilfsorganisationen größer.

Auf die Frage nach den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, gaben drei von fünf (62 %) Wohlfahrtsverbänden an, dass ein Hauptanliegen darin besteht, die finanzielle Nachhaltigkeit ihrer Organisation zu sichern, und verwiesen dabei auf schrumpfende staatliche Zuschüsse, geringere Spenden und den zunehmenden Wettbewerb um begrenzte Ressourcen.

Die Untersuchung ergab auch, dass es unterschiedliche Ansichten über den Einfluss der Regierung auf den Sektor gibt. Der Einfluss der Regierung wird von den Führungskräften der Wohlfahrtsverbände im asiatisch-pazifischen Raum (32 %) und in Afrika (28 %) am positivsten bewertet, während er in Südamerika (8 %) und Europa (6 %) gering ist.

Neil Heslop OBE, Vorstandsvorsitzender der Charities Aid Foundation, sagte dazu: „Wie im Vereinigten Königreich ist die Finanzierung die größte Herausforderung für Wohltätigkeitsorganisationen in aller Welt." Angesichts der anhaltenden und sich verschärfenden sozialen Spaltung, der Konflikte, der Auswirkungen des Klimawandels und der großen Zahl von Vertriebenen sind Wohltätigkeitsorganisationen, die auf Hilfe angewiesen sind, in besonderem Maße von der steigenden Nachfrage nach ihren Diensten betroffen - wie etwa jene, die in den Bereichen Gesundheit, Armutsbekämpfung und humanitäre Hilfe tätig sind.

„Unsere Untersuchungen zeigen zwar, dass es vielerorts eine blühende Spendenkultur gibt, aber wir müssen eindeutig anders darüber nachdenken, wie wir gemeinnützige Organisationen unterstützen können, insbesondere angesichts der anhaltenden Kürzungen der staatlichen Hilfs- und Entwicklungsausgaben. Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wohlfahrtsverbänden und von Partnerschaften mit Regierungen, Unternehmen und lokalen Netzwerken wird immer wichtiger, um die Widerstandsfähigkeit von Wohlfahrtsverbänden zu stärken und bessere Ergebnisse für die Gemeinschaften zu erzielen".

Quelle: Charities Aid Foundation (ots)