Russlands Militäroperation in der Ukraine, die jederzeit beendet werden kann, sollte auf keinen Fall abgebrochen werden, meint Jewgeni Prigoschin, Gründer der Wagner-Gruppe. Und man müsse sich "hier und jetzt" für Russland einsetzen – sonst werde die Ukraine mithilfe der NATO erneut versuchen, die roten Linien zu durchbrechen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Prigoschins Worte werden auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes zitiert: "Natürlich könnte die Militäroperation schon morgen enden. Es ist möglich, all die Linien zu ziehen, auf denen sich unsere Truppen jetzt befinden. Am besten sollten sie in dicken Linien gezogen werden, um danach nicht wegen ein paar Kilometern durcheinanderzukommen. Darauf die russische Grenze fixieren, Grenzwächter aufstellen ... Eine andere Frage ist, wie lange dieses Vergnügen andauern wird. Ich bin mir absolut sicher, dass die Ukraine mithilfe des NATO-Blocks versuchen wird, diese roten Linien zu durchbrechen und die Gebiete zurückzubekommen, die ihr vor dem Jahr 2014 gehörten, oder vielleicht sogar mit einem Zuschlag. Deshalb müssen wir hier und jetzt für Russland kämpfen."

Der Gründer der Wagner-Gruppe ist fest davon überzeugt, dass der nächste Konflikt mit der Ukraine "noch tragischer und blutiger" werden könnte, sollte die Militäroperation jetzt abgebrochen werden."

Quelle: RT DE