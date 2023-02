Sergei Lawrow: "Der Westen wird in der Welt nicht mehr als Bastion der Demokratie angesehen"

Der russische Außenminister Sergei Lawrow sagte am Freitag in seiner Rede auf der Sitzung der Kommission für internationale Zusammenarbeit und Unterstützung der Landsleute im Ausland, dass "der Westen in der Welt schon lange nicht mehr als eine Bastion der Demokratie angesehen wird". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lawrow erklärte, dass die USA beabsichtigen, "die Philosophie der berüchtigten Monroe-Doktrin, die für die westliche Hemisphäre erfunden wurde, auf den Rest der Welt auszuweiten und den gesamten Planeten in ihren eigenen Hinterhof zu verwandeln". Zudem hätten sowohl die USA als auch die NATO ihren Ruf als zuverlässige Partner untergraben, wodurch nicht nur Russland, sondern auch eine wachsende Zahl anderer Staaten ihre Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren." Quelle: RT DE