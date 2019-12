Frontex: Zahl der illegalen Einreisen in die EU geht weiter zurück

Die Zahl der irregulären Grenzüberschritte an der EU-Außengrenze ist in diesem Jahr stark zurückgegangen. Das erklärte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri der "Welt". Demnach werden Ende 2019 wohl rund 120.000 illegale Einreisen in die Europäische Union gezählt werden. Das seien rund zehn Prozent weniger als 2018.

Im Rekordjahr 2015 hatte die EU-Grenzschutzagentur noch 1,2 Millionen registriert. Frontex stellte im Vergleich zum Vorjahr allerdings steigende Zahlen nach Griechenland und auf die Kanarischen Inseln fest. "Wir haben hier zuletzt einen Anstieg bemerkt", sagte Leggeri mit Blick auf die Kanaren. "In diesem Jahr sind es 50 Prozent mehr als 2018." Laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gelangten in diesem Jahr rund 2.200 Person illegal von Afrika auf die Kanaren. Die Hintergründe seien noch nicht ganz klar, so Frontex-Chef Leggeri: "Wir sehen, dass Schleusernetzwerke auf der Route von Westafrika auf die kanarischen Inseln aktiver und besser organisiert geworden sind." Quelle: dts Nachrichtenagentur



