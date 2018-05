Kim Jong-un: Werden auf unser Atomprogramm verzichten, wenn…

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping die Bedingungen genannt, unter denen Pjöngjang auf sein Nuklearprogramm verzichtet. Das berichtete die Agentur Xinhua am Dienstag.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "„Es müssen nur alle interessierten Seiten mit ihrer feindlichen Politik und ihren Bedrohungen für die Sicherheit Nordkoreas aufhören. Dann wird die nordkoreanische Seite keine Notwendigkeit mehr haben, Atomwaffen zu besitzen. Und die Denuklearisierung wird realisierbar“, zitiert die Agentur Kim Jong-un.

Die Verhandlungen der Spitzenpolitiker fanden am 7. und 8. Mai in der Hafenstadt Dalian in der nordostchinesischen Provinz Liaoning statt. Erst Ende März war Kim überraschend nach China gereist. Es war das erste Mal seit seinem Machtantritt 2011, dass er sein Land verlassen hatte."

Quelle: Sputnik (Deutschland)