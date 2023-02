Neue Beweise für die Beteiligung der USA an der Sprengung von Nord Stream enthüllt

US-Taucher mit Tiefseeausrüstung haben an der Militärübung BALTOPS 2022 in der Nähe der dänischen Insel Bornholm teilgenommen und wurden vor dem Tauchgang von einem Vizeadmiral der 6. US-Flotte angeleitet, so ein hochrangiger Übungsteilnehmer in einem anonymen Brief, der dem US-Journalisten John Dougan vorliegt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dougan bestätigte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass er allen Grund habe, der anonymen Quelle zu vertrauen, die ihm Beweise – Fotos von der Übung und Dokumente – zur Verfügung gestellt habe. Er betonte: "Ich habe volles Vertrauen in den Brief. Er enthält Einzelheiten, die nur jemand, der mit der Übung BALTOPS 22 und der Tiefseeausrüstung vertraut ist, hätte liefern können." Der Verfasser des anonymen Briefes merkte an, dass am 15. Juni ein Hubschrauber eine Gruppe von US-Amerikanern in Zivilkleidung zu der Übung gebracht hatte. Die Taucher waren von einem Vizeadmiral der 6. Flotte der US-Marine und einer Gruppe von Männern in Zivil empfangen worden.

Der Zeuge gab an: Ihm sei aufgefallen, dass das US-Militär über Kreislaufgeräte verfügte, bei denen ein Helium-Sauerstoff-Gemisch für Tiefseetauchgänge verwendet wird. Darüber hinaus verfügten die Männer über hochentwickelte und teure Ausrüstungen, die von herkömmlichen Marineeinheiten nicht verwendet werden. Sie hatten auch kleine Kisten dabei, mit denen sie auf See gingen. Sechs Stunden später kehrten sie ohne sie zurück." Quelle: RT DE