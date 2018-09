NATO-Hauptquartier in Szczecin jetzt unter polnischer Führung

Alle drei Jahre wechselt das Kommando über das Multinationale Korps Nordost (MNK NO) zwischen Polen und Deutschland als zwei der drei Rahmennationen. Der Führungswechsel am 12. September war ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Korps. Der polnische Generalleutnant Slawomir Wojciechowski hat das Kommando vom deutschen Generalleutnant Manfred Hofmann übernommen.

Nach drei Jahren als Kommandierender General hat Generalleutnant Hofmann das Hauptquartier in Szczecin zu einem der bedeutendsten Hauptquartiere im Verantwortungsbereich der nordöstlichen Flanke der NATO weiterentwickelt. Nun hat ihn Generalleutnant Wojciechowski abgelöst. Er wird den Transformationsprozess des Korps weiter aktiv begleiten.

Quelle: Presse- und Informationszentrum des Heeres (ots)

Anzeige: