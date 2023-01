Kiews Chefpropagandist bestätigt Flucht ukrainischer Einheiten bei Soledar

Mehrere Einheiten der ukrainischen Streitkräfte sind aus der Umgebung der Stadt Soledar in der russischen Volksrepublik Donezk (DVR) geflohen. Dies erklärte Alexei Arestowitsch, Berater von Andrei Jermak, des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes unter Wladimir Selenskij, am Dienstagabend. In einem Video auf dem YouTube-Kanal des Journalisten Mark Feigin sagte er: "Wir haben Einheiten bei Soledar, die fliehen, geflohen sind und weiterhin fliehen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn eine Kompanie von ihrer Verantwortungszone flieht, werden die benachbarten Einheiten sehr traurig und der Feind läuft dort ein", so Arestowitsch weiter.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar gab der russische Großunternehmer Jewgeni Prigoschin bekannt, dass Soldaten des von ihm finanzierten und verwalteten privaten Militärunternehmens Wagner-Gruppe Soledar unter ihre Kontrolle gebracht haben. Im Stadtzentrum gebe es allerdings Gefechte mit eingekesselten ukrainischen Soldaten, so Prigoschin."