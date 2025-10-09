Hardt (CDU) mahnt deutsche Verantwortung für Stabilisierung im Gazastreifen an

Laut dts sieht der außenpolitische Sprecher Jürgen Hardt (CDU) Deutschland nach den jüngsten Fortschritten im Gaza-Abkommen in einer besonderen Verantwortung. Er fordert, dass Berlin diplomatische Unterstützung und humanitäre Hilfe zügig bündelt.

Hardt betont, Vermittlerstaaten und EU-Partner bräuchten verlässliche Beiträge aus Deutschland, um die Feuerpause zu stabilisieren. Nötig seien Schutz für Hilfslieferungen, verlässliche Finanzierungszusagen und politische Begleitung der Vereinbarung. Der CDU-Politiker warnt, ohne koordinierte Anstrengungen drohe ein Rückfall in Gewalt.

Mit Blick auf die Region fordert er eine engere Abstimmung mit Ägypten, Katar und den USA. Gleichzeitig müsse Israel Sicherheit zugesichert werden und die Perspektive auf politische Prozesse gewahrt bleiben. Entscheidend sei, dass humanitäre Maßnahmen und politische Gespräche ineinandergreifen.

Quelle: ExtremNews