Ukrainische Drohnen werfen am Mittwoch auf Siedlungen im Gebiet Belgorod 16 Sprengsätze ab

Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, meldet auf Telegram, dass das ukrainische Militär am Mittwoch ungefähr 100 Geschosse auf Siedlungen in der grenznahen Region abgefeuert habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Von ukrainischen Drohnen seien 16 Sprengsätze abgeworfen worden. Aus der Meldung geht hervor, dass in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 15 Ortschaften in sechs Kreisen unter Beschuss geraten sind. Der Politiker meldet dabei weder Todesopfer noch Verletzte. Gladkow zufolge gebe es allerdings Schäden an einem Pkw und einem Wohnhaus. In zwei Siedlungen seien auch Stromleitungen zu Schaden gekommen."

Quelle: RT DE