Russische Flugabwehr eliminiert zehn ukrainische Drohnen binnen 24 Stunden

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Flugabwehr in den vergangenen 24 Stunden zehn ukrainische Drohnen nahe der Ortschaften Liman Wtoroi, Tawolschanka, Grakowo im Gebiet Charkow, Ploschtschanka, Kremennaja in der Volksrepublik Lugansk, Panteleimonowka, Kirillowka in der Volksrepublik Donezk und Peremoschnoje im Gebiet Saporoschje abgeschossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem wurden zwei HIMARS- und Uragan-Raketen sowie zwei taktische Totschka-U-Raketen nahe der Ortschaften Bolschetroizkoje und Karaitschnoje im Gebiet Belgorod abgeschossen." Quelle: RT DE