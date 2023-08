Ukrainische Truppen feuern mehr als 80 Geschosse auf Siedlungen in Gebiet Cherson ab

Die Behörden des von Russland kontrollierten Teils des Gebiets Cherson melden erneut mehrere ukrainische Angriffe auf Siedlungen am linken Dnjepr-Ufer. So seien in der Nacht zum Dienstag Nowaja Kachowka, Kachowka, Kasatschji Lagerja, Korsunka, Dneprjany und Aljoschki unter Beschuss geraten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das ukrainische Militär habe mindestens 36 Geschosse abgefeuert. Am Montag seinen Aljoschki, Kasatschji Lagerja, Korsunki, Krynki und Podstepnoje mit mindestens 50 Geschossen angegriffen worden. Informationen über mögliche Zerstörungen und Opfer unter der Zivilbevölkerung liegen bislang nicht vor. DVR meldet zwei Tote und acht Verletzte durch ukrainische Angriffe binnen 24 Stunden Die Behörden in Donezk haben innerhalb der vergangenen 24 Stunden 80 Angriffe durch ukrainische Truppen registriert. Demnach wurden auf das Territorium der Volksrepublik mindestens 277 Geschosse abgefeuert. Dabei setzte das ukrainische Militär Mehrfachraketenwerfer, Streumunition und Geschosse im Kaliber 155 und 152 Millimeter ein. Unter Beschuss gerieten acht Ortschaften, einschließlich der Regionalhauptstadt Donezk. Bei den Angriffen in der Zeitspanne von 0:00 Uhr am 28. August bis 0:00 Uhr am 29. August (Ortszeit) wurden zwei zivile Einwohner von Donezk und Gorlowka getötet. Acht weitere Zivilisten erlitten Verletzungen. Zu Schaden kamen elf Wohnhäuser in Donezk und Gorlowka sowie fünf zivile Infrastrukturobjekte. Am Vortag hatten die Behörden von Donezk 68 Angriffe aus der Ukraine gemeldet. Sechs Zivilisten, darunter vier Minderjährige, erlitten Verletzungen." Quelle: RT DE