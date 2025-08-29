Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Markus Frohnmaier: Keine Unterstützungsleistungen für Ukraine bis zur Aufklärung der Nord-Stream-Sabotage

Markus Frohnmaier: Keine Unterstützungsleistungen für Ukraine bis zur Aufklärung der Nord-Stream-Sabotage

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 09:23 durch Sanjo Babić
Markus-Cornel Frohnmaier (2025)
Markus-Cornel Frohnmaier (2025)

Bild: Screenshot Internetseite: "https://www.markusfrohnmaier.de/presse/" / Eigenes Werk

Zur Identifizierung der Verdächtigen im Fall der Nord-Stream-2-Sabotage teilt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, mit: „Die Identifizierung sämtlicher Verdächtiger im Fall der Nord-Stream-2-Sabotage ist ein wichtiger Fortschritt. Doch die neuen Erkenntnisse werfen schwerwiegende Fragen auf."

Frohnmaier weiter: "Offenbar konnten die Täter mit echten ukrainischen Pässen über Polen einreisen und später unbehelligt in die Ukraine zurückkehren. Ein solcher Angriff auf deutsche Infrastruktur mit möglicher Unterstützung ausländischer Stellen ist inakzeptabel und eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit. 

Wir fordern das Auswärtige Amt auf, den ukrainischen Botschafter einzubestellen und von Kiew umfassende Aufklärung zu verlangen. Bis zur vollständigen Aufklärung sind sämtliche Unterstützungsleistungen an die Ukraine umgehend einzustellen. Wegsehen darf es nicht geben.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte madrid in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige