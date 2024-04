Union ruft Sunak zu Taurus-Appell auf

Vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem britischen Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch in Berlin hat die Unionsfraktion den britischen Regierungschef dazu aufgerufen, das Nein des Kanzlers zur Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine anzusprechen.

"In dem US-Paket wird nun US-Präsident Joe Biden explizit aufgefordert, ATACMS mit großer Reichweite zu liefern", sagte CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter der "Rheinischen Post". "Deshalb sollte Sunak den Druck auf Scholz ebenfalls erhöhen, endlich Taurus zu liefern." Für die Ukraine sei die Materialfrage entscheidend für 2024, so der CDU-Politiker. Quelle: dts Nachrichtenagentur