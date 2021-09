Sprecher des Widerstands Nazary: Taliban verjagen Tausende aus Pandschir und begehen ethnische Säuberung

Der Sprecher der „Nationalen Widerstandsfront Afghanistans“ (NRF), Ali Nazary, hat in sozialen Netzwerken über Vertreibung Tausender Menschen aus der Provinz Pandschir und über ethnische Säuberung in der Region durch informiert. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Die Taliban* haben Tausende von Menschen aus Pandschir vertrieben“, teilte Nazary via Twitter am Freitag mit. Dem Text fügte der NRF-Sprecher Bildmaterial bei, das angeblich in jener Provinz aufgenommen wurde. Laut Nazary begehen die Taliban eine ethnische Säuberung im Pandschir-Tal. Er wirft dem Rest der Welt vor, dieser Situation immer noch nur zuzuschauen und sie zu ignorieren.

„Wir fordern die internationale Gemeinschaft dringend auf, diese Kriegsverbrechen zu stoppen“, so Nazary.

Am Montag hatten die Taliban bekanntgegeben, dass sie auch die einzige von ihnen bislang nicht kontrollierte Provinz Pandschir unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die Nationale Widerstandsfront dementierte jedoch diesen Bericht. Am Mittwoch sagte Ali Nazary gegenüber dem Sender CNN, 60 Prozent des Tals bleiben unter Kontrolle des Widerstandes."

* Unter anderem von der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan, Belarus) als Terrororganisation eingestuft, deren Tätigkeit in diesen Ländern verboten ist.

Quelle: SNA News (Deutschland)