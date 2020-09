Bericht: Berlin-Besuch von Irans Außenminister vorläufig abgesagt

Die geplante Reise des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif nach Berlin ist offenbar vorläufig abgesagt worden. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen.

Sarif wollte ab Montag die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs treffen. Die Reise wurde der Zeitung zufolge vorerst verschoben. Möglicher Hintergrund ist die Hinrichtung des Sportlers Navid Afkari im Iran. Der Ringer wurde am Samstag trotz internationaler Proteste hingerichtet.



Auch in Deutschland hatten Spitzensportler und Sportverbände sich für den Ringer eingesetzt, dem die Teilnahme an einer regimekritischen Demonstration sowie die Tötung eines Sicherheitsbeamten vorgeworfen wurde. Ein Geständnis Afkaris kam laut Aussagen von Verwandten unter Folter zustande. Sarif wollte in Europa unter anderem über die Zukunft des Nukleardeals sprechen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur