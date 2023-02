Medien: Pakistan schickt der Ukraine 10.000 Granaten für Grad-Mehrfachraketenwerfer

Pakistan schickt der Ukraine zehntausend Granaten zur Verwendung in Grad-Mehrfachraketenwerfern, berichtet die indische Zeitung Economic Times unter Berufung auf Quellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung wurden die Granaten "Anfang des Monats vom Hafen in Karatschi verschifft und werden über den Hafen von Emden in Deutschland in die Ukraine gelangen".

Der ungenannten Quelle der Zeitung zufolge liefert Pakistan "regelmäßig" Waffen an die Ukraine, obwohl es von Russland niedrigere Ölpreise verlangt. Außerdem wurde behauptet, dass pakistanische Fabriken im Januar 50.000 Stück Munition über Karatschi in die Ukraine geliefert haben."

Quelle: RT DE