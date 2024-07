Biden nach Corona-Infektion auf Weg der Besserung

US-Präsident Joe Biden befindet sich nach seiner erneuten Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung. Der Präsident leide immer noch unter Husten und Heiserkeit, seine Symptome besserten sich jedoch stetig, erklärte Bidens Arzt Kevin C. O'Conner am Samstag (Ortszeit).

"Sein Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Temperatur sind weiterhin absolut normal." Die Lungen des Präsidenten seien frei und die Sauerstoffsättigung seines Blutes "ausgezeichnet". Biden habe zudem mittlerweile die sechste Dosis des Corona-Medikaments "Paxlovid" eingenommen, so O'Conner weiter. "Er nimmt weiterhin alle seine präsidialen Pflichten wahr."



Eine Sequenzierung des Erregers habe ergeben, dass sich Biden mit der KP.2.3-Variante infiziert habe, welche momentan für etwa ein Drittel aller neuen Infektionen mit dem Virus in den USA verantwortlich sei.



Am Mittwoch (Ortszeit) hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass sich Biden erneut mit dem Coronavirus infiziert hat und sich deswegen selbst isolieren werde. Er habe lediglich leichte Symptome, hieß es.



Biden befindet sich bereits mitten im Präsidentschaftswahlkampf, auch wenn der von den Demokraten noch nicht offiziell erneut aufgestellt wurde. In den letzten Tagen hatte es parteiintern immer lauter werdende Forderungen nach einem Rückzug gegeben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur