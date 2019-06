"New York Times": Trump hatte Luftschlag gegen den Iran freigegeben

US-Präsident Donald Trump soll nach dem Drohnenabschuss durch den Iran laut eines Berichts der "New York Times" bereits einen Luftschlag freigegeben haben, diese Freigabe dann aber wieder zurückgezogen haben.

Die Operation sei bereits im Gange gewesen, eine Handvoll Ziele wie Radaranlagen oder Raketenstandorte sei ausgewählt worden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf hochrangige Kreise. Flugzeuge seien bereits in der Luft gewesen und Schiffe in Position. Am Donnerstag hatte das US-Pentagon bekannt gegeben, dass die vom Iran abgeschossene US-Drohne vom Typ "Global Hawk" über 30 Kilometer von Irans Küste entfernt gewesen sein soll - und damit angeblich im internationalen Luftraum.

"Iran made a very big mistake", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Später legte er vor Journalisten nach. Auf die Frage, ob die USA eine militärische Antwort planten, antwortete der US-Präsident: "You will find out." Der Iran stellte die Situation anders dar: Am frühen Donnerstagmorgen teilte Teheran mit, die US-Spionagedrohne sei abgeschossen worden, als sie in den iranischen Luftraum in der Nähe des Bezirks Kohmobarak in Südiran eindrang.

