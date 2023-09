Ukraine schließt Vertrag mit britischem Rüstungskonzern BAE Systems

Die Ukraine hat mit dem führenden britischen und weltweit siebtgrößten Rüstungsunternehmen BAE Systems einen Vertrag zur gemeinsamen Waffenproduktion unterzeichnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Präsident Wladimir Selenskij sagte bei einem Treffen mit der BAE-Spitze am Donnerstag in Kiew, dass Waffen des Konzerns bereits in seinem Land im Einsatz seien. Er nannte in diesem Zusammenhang Artilleriegeschütze der Typen L119 und M777 sowie den Schützenpanzer CV90.

Die ukrainische Regierung hat nach eigenen Angaben vor, eine gemeinsame Produktion der leichten L119-Geschütze im Land zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund wurde bei dem Treffen auch eine Rahmenvereinbarung zur Kooperation bei der Reparatur und Produktion dieser Waffen unterzeichnet. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für strategische Industriebranchen hat BAE Systems in der Ukraine bereits ein Büro und soll mit örtlichen Unternehmen die Waffenproduktion aufbauen."

Quelle: RT DE