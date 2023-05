Jede militärische Ausrüstung, die von Kiew sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zone der Sonderoperation eingesetzt wird, ist ein legitimes Ziel für die russischen Streitkräfte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf weist der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow hin. Am Mittwoch erklärte er Reportern:

"Wir haben wiederholt gesagt, dass jede Ausrüstung, jede Waffe, die von Kiew in der Zone der Sonderoperation und nicht nur dort eingesetzt wird – wir haben ja gesehen, was jetzt in der Region Belgorod passiert ist – sicherlich ein legitimes Ziel darstellt."

Quelle: RT DE