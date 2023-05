Verteidigungsminister Russlands: Ukraine verlor mehr als 16.000 Soldaten im Mai

Sergei Schoigu, der Verteidigungsminister Russlands, hat auf seiner Telefonkonferenz die Verluste der Ukraine im Mai offengelegt. So verlor das ukrainische Militär im Mai mehr als 16.000 Soldaten, über 400 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge sowie 238 Artilleriegeschütze und Mörser. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies ist vergleichbar mit den Verlusten Kiews im April, die das russische Verteidigungsministerium auf mehr als 15.000 Mann, 430 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sowie 225 Geschütze und Mörser geschätzt hatte.

Schoigu zufolge haben die Verluste der ukrainischen Luftwaffe drastisch zugenommen. Während im April acht ukrainische Flugzeuge und 277 Drohnen abgeschossen worden waren, waren es im Mai 16 Flugzeuge und fünf Hubschrauber sowie 466 Drohnen.

Das russische Militär hat außerdem 196 Raketen der Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, 29 Storm-Shadow-Marschflugkörper und 16 Anti-Radar-Raketen vom Typ HARM abgefangen.

Zudem verfolgt das russische Militär den Umfang und die Routen westlicher Ausrüstungs- und Waffenlieferungen an die Ukraine und greift diese an. Schoigu teilte mit:

"In den letzten Tagen wurden große Depots westlicher Waffen in Chmelnizki, Ternopil und Nikolajew sowie das US-amerikanische Flugabwehrraketensystem Patriot in Kiew zerstört."

