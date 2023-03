Medienberichte: Drohnenangriff auf Öldepot in Tuapse

Auf dem Gelände eines Öldepots in der russischen Stadt Tuapse im Süden Russlands soll in der Nacht ein Feuer ausgebrochen sein. Der Brand sei in weniger als einer Stunde gelöscht worden, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russische Telegram-Kanäle berichten, dass zwei Drohnen in der Nacht zum Dienstag versucht haben sollen, ein Öldepot in Tuapse anzugreifen. Die Drohnen sollen ihr Ziel nicht erreicht haben.

Stattdessen seien sie 100 Meter vom Ziel entfernt explodiert. Niemand sei verletzt worden, die Treibstofftanks seien unbeschädigt. Auf dem Video ist angeblich ein Drohnenangriff zu sehen." Quelle: RT DE