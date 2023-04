DVR-Chef: Artjomowsk sollte nach Befreiung wieder aufgebaut werden

Es sei sinnvoll, Artjomowsk (Bachmut) nach der Befreiung wiederaufzubauen, so das Oberhaupt der Donezker Volksrepublik (DVR) Denis Puschilin. Die Menschen würden nach dem Ende der Kampfhandlungen in die Stadt zurückkehren. Er wies darauf hin, dass es in der Stadt Unternehmen und Arbeitsplätze gebe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Puschilin fügte hinzu, dass in den westlichen Vierteln von Artjomowsk derzeit heftige Kämpfe stattfinden, wobei die Kämpfer des privaten Militärdienstleisters Gruppe Wagner "Tag und Nacht" vorrücken. Gestern teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass russische Luftlandetruppen die Stadt vom nördlichen und südlichen Stadtrand aus blockiert haben." Quelle: RT DE