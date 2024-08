Dritte Festnahme nach Absage von Swift-Konzerten in Wien

Im Zusammenhang mit der Terrorwarnung rund um drei Konzerte in der österreichischen Hauptstadt Wien hat es eine dritte Festnahme gegeben. Innenminister Gerhard Karner bestätigte am Freitag, dass es sich bei dem bereits am Donnerstagabend verhafteten Person um einen 18-jährigen Iraker handelt.

Er soll in Kontakt mit dem zuvor bereits festgenommenen und offenbar geständigen 19-jährigen Hauptverdächtigen gestanden und ebenfalls einen Schwur auf den sogenannten "Islamischen Staat" abgelegt haben.



Am Mittwoch hatte der Konzertveranstalter drei anstehende Auftritte der US-Sängerin Taylor Swift nach einer Warnung durch die Sicherheitsbehörden abgesagt. Innenminister Kraner sprach am Donnerstag davon, dass man eine Tragödie habe verhindern können. Nach Angaben der Ermittler wollten zwei junge Männer einen Anschlag auf eines der in Wien geplanten Konzerte verüben.



Bei Hausdurchsuchungen wurde neben Materialien und Substanzen von Sprengstoff auch Falschgeld und ein Blaulicht gefunden. Damit hätten sich die Verdächtigen wohl entweder Zufahrt zum Konzert ermöglichen oder eine Fluchtmöglichkeit offen halten wollen. Quelle: dts Nachrichtenagentur