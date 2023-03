Medwedew zu ukrainischer Petition für Atomwaffen: Russischer Antrag auf Präventivschlag nicht ausgeschlossen

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Leiter des russischen Sicherheitsrates, hat auf seinem Telegram-Account die Petition für eine Stationierung von Atomwaffen in der Ukraine kommentiert. Wenn bereits Panzer und Raketen geliefert würden und Flugzeuge kurz vor der Übergabe stünden, werde es früher oder später auch um Atomwaffen gehen, führte Medwedew aus. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als Reaktion auf die ukrainische Petition schlug der Politiker vor, eine ähnliche Initiative in Russland einzubringen. Falls Atomwaffen in der Ukraine ankommen sollten, könnte die russische Bevölkerung in Form einer Petition einen sofortigen präventiven Einsatz russischer Atomwaffen fordern.

Zuvor war auf der Webseite des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij eine Petition für die Stationierung von Atomwaffen in der Ukraine erschienen."

Quelle: RT DE