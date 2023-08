Berater des DVR-Chefs: Ukrainisches Militär gerät in Uroschainoje in Tötungszone

In der heiß umkämpften Siedlung Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk (DVR) sind ukrainische Truppen in eine Tötungszone geraten, teilt Jan Gagin, der Berater des DVR-Chefs, gegenüber TASS mit. Ukrainische Soldaten sind schwerer russischer Artillerie ausgesetzt. Dem Gegner werden enorme Verluste zugefügt, berichtet Gagin. TASS zitiert: "Im Laufe von nur zwei Tagen belief sich die Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten auf mehrere Hundert. Die zerstörte Siedlung ist mit Leichen übersät." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Uroschainoje ist weiterhin schwer umkämpft und die Lage bleibt schwierig, so Gagin abschließend. Quelle: RT DE