Abgeordneter des burjatischen Regionalparlaments bei Sonderoperation in Ukraine verletzt

Ein Abgeordneter des Regionalparlaments der russischen Teilrepublik Burjatien ist im Kampfgebiet der russischen Sonderoperation in der Ukraine verletzt worden. Wie die Pressestelle des Volkschurals in Ulan-Ude im sozialen Netzwerk VKontakte schreibt, habe Namsarai Namsarajew bei einem Kampf am 2. Juli eine Verletzung erlitten. Der Abgeordnete befinde sich momentan in einem Krankenhaus. Es gehe ihm gut. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Namsarajew beschreibt die Ereignisse wie folgt: "Unmittelbar vor mir ist eine Mine explodiert. Ich wurde zurückgeschleudert. Die Splitter trafen meine Brust, indem sie unter die Schutzweste kamen. Ich verlor viel Blut, erlitt eine Quetschung. Auf dem rechten Ohr höre ich schlecht." Der Abgeordnete nimmt an der Sonderoperation seit dem vergangenen Jahr als Freiwilliger teil. Trotz der erlittenen Verletzung will Namsarajew an die Front zurückkehren. Das Regionalparlament begleitet die Pressemittelung mit einem Foto des Abgeordneten vom März 2023. Quelle: RT DE