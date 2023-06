Putin: Der Westen hat sich selbst gecancelt – Die unipolare Weltordnung ist vorbei

Das jährlich stattfindende Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg zählt mittlerweile zu einer der wichtigsten Wirtschaftsplattformen der Welt. Traditionell hält dort auch der russische Präsident eine Grundsatzrede. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In diesem Jahr war sie ganz der Entwicklung Russlands gewidmet und wie es sich seinen Platz in einer Welt sichert, die in ihren Grundfesten erschüttert ist und tiefe Transformationen durchläuft und auch schon durchlaufen hat.

Dazu gehöre auch die Entwicklung in eine demokratische Weltgemeinschaft, weg von einer US-diktierten Welt. Dieser Prozess sei bereits abgeschlossen, so Putin, denn Russland und andere souveräne Staaten hätten sich gegen den Wirtschaftskrieg des Westens erfolgreich behauptet. "Diese verzerrte neokoloniale Politik mit ihren Systemen existiert nicht mehr. Es ist nun eine multipolare Weltordnung, die sich stärkt und es ist ein unvermeidlicher Prozess", so der russische Präsident. Dementsprechend lautete auch der Titel des diesjährigen Sankt Petersburger Forums:

"Souveräne Entwicklung als Grundlage einer gerechten Welt: Gemeinsame Kräfte für zukünftige Generationen". Im Video sehen Sie die wichtigsten Aussagen aus der rund 80-minütigen Rede von Wladimir Putin."

Quelle: RT DE