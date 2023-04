Die russischen Streitkräfte haben zwei ukrainische Haubitzen am rechten Ufer des Dnjepr im Gebiet Cherson zerstört, wie ein Vertreter der Rettungsdienste der Region am Sonntag gegenüber TASS erklärte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Mitteilung hieß es: "Gestern wurde eine Haubitze 2C3 Akazija mit Munition in der Nähe des Dorfes Mylowoje zerstört, wobei fünf Soldaten der ukrainischen Streitkräfte getötet wurden. In der Nacht wurde durch Artilleriefeuer in der Nähe des Dorfes Kamyschany eine Haubitze vom Typ D-30 mit Munition zerstört, wobei vier ukrainische Soldaten getötet und drei weitere unterschiedlich schwer verletzt wurden."

Die ukrainische Artillerie hatte ihrerseits in der Nacht zum Sonntag 38 Granaten auf die zivile Infrastruktur von vier Siedlungen am linken Ufer des Dnjepr im Gebiet Cherson abgefeuert."

