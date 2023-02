DVR-Behörden: Ukrainisches Militär beschießt Teilrepublik 30 Mal binnen 24 Stunden

Ukrainische bewaffnete Verbände haben das Gebiet der Volksrepublik Donezk in den vergangenen 24 Stunden 30 Mal beschossen, teilen die örtlichen Behörden mit. Demnach gab es 19 Beschüsse mit 155-Millimeter-Artillerie in Richtung Donezk und elf Beschüsse mit 152-Millimeter-Artillerie und 120-Millimeter-Mörser in Richtung Gorlowka. Insgesamt seien 146 Stück verschiedener Munition abgefeuert worden. Das berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vier Siedlungen der DVR gerieten unter Beschuss der ukrainischen Armee: Gorlowka (Stadtbezirk Nikitowski), die Hauptstadt Donezk (Stadtbezirke Kiewski, Kuibyschewski, Kirowski und Petrowski), Makejewka (Stadtbezirk Tscherwonogwardeiski) und Alexandrowka. Weiter berichten die örtlichen Behörden, dass in den vergangenen 24 Stunden ein Zivilist in Alexandrowka verletzt wurde. Drei Häuser seien beschädigt worden." Quelle: RT DE