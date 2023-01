DVR-Chef: Russisches Militär erzielt Erfolge bei Ugledar

Russische Einheiten rücken in Richtung Ugledar in der Nähe der Siedlung Welikaja Nowosjolowka vor. Dies berichtet das amtierende Oberhaupt der Donezker Volksrepublik (DVR) Denis Puschilin. Er erklärte: "Es gibt Erfolge in Richtung Ugledar bei Welikaja Nowosjolowka. In Ugledar selbst und in Pawlowka, diesem Abschnitt, kommt es ständig zu Artillerieduellen und Stellungskämpfen. Unsere Einheiten haben in den letzten Tagen keine Durchbrüche durchgeführt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Puschilin zufolge rücken die Truppen auch in Richtung Awdejewka vor, wenn auch unter Schwierigkeiten. Er fügte hinzu: "Dies ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Bereiche im Moment. Aber die Jungs haben Kampfgeist, und es gibt gewisse Aussichten, die Nachschubwege des Feindes abzuschneiden." Quelle: RT DE