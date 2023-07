Die Welt beginnt allmählich des Ukraine-Konflikts überdrüssig zu werden. Diese Ansicht hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brüssel gegenüber Reportern geäußert. Daher werde es früher oder später zum Frieden kommen. Dann müsse es eine Gruppe von Ländern geben, die sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine sprechen könnte, zitiert Bloomberg den Präsidenten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 17. und 18. Juli fand in Brüssel das Gipfeltreffen der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten statt. Lula da Silva, der am Gipfel teilnahm, lehnte es ab, Moskau als Hauptschuldigen für den Ukraine-Konflikt auszumachen.

Ihm zufolge trügen der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij und US-Präsident Joe Biden gleichermaßen die Verantwortung, weil sie es versäumt hätten, mit dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin intensiver zu verhandeln."

Quelle: RT DE