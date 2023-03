Newsweek: Russlands neueste Atom-U-Boote sind eine akute Bedrohung für die USA

Russlands neueste atomgetriebene U-Boote stellen nach Ansicht der Autoren von Newsweek eine kritische Bedrohung für die USA dar. In einem Artikel mit dem Titel "Russlands Atom-U-Boote sind für die USA derzeit die größte Gefahr", heißt es: "Die russische Marine verfügt über eine der vielfältigsten U-Boot-Flotten der Welt."

Weiter berichtet RT DE: "Einige U-Boote sind dabei in der Lage, ballistische Raketen mit Nuklearsprengköpfen zu transportieren, die Moskau als entscheidend für seine strategische Abschreckung betrachtet. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 arbeitet das Land an der Verbesserung seiner U-Boot-Flotte. Insbesondere in den letzten Jahren hat Moskau eine Reihe von U-Booten gebaut, die in der Lage sind, die wichtigsten Ziele in den USA und auf dem europäischen Festland zu erreichen", heißt es weiter darin.

Mit der Entwicklung von Hochpräzisionswaffen stehe die russische Marine vor einem qualitativ neuen Ziel: der Zerstörung des militärischen und wirtschaftlichen Potenzials des Gegners durch Angriffe auf seine lebenswichtigen Einrichtungen vom Meer aus, heißt es in Newsweek weiter. Die von dem Magazin befragten Experten weisen darauf hin, dass die Zahl der U-Boote der russischen Streitkräfte vor den Küsten der USA und des Mittelmeers in den letzten Monaten zugenommen habe."

Quelle: RT DE