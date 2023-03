Video: Demonstrationen in Bulgarien für Neutralität im Ukraine-Konflikt

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia kam es am Sonntag zu Anti-NATO-Demonstrationen. Zum Zeichen der Neutralität im Ukraine-Krieg marschierten Hunderte von Menschen mit russischen und bulgarischen Fahnen durch die Straßen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts konnten prorussische und prowestliche Parteien in Bulgarien sich nicht auf Waffenlieferungen an Kiew einigen. Erst im Dezember sanktionierte das bulgarische Parlament Militärhilfe an die Ukraine.

Trotzdem soll Bulgarien nach Angaben der Zeitung Die Welt seit Beginn des Krieges inoffiziell Waffen und Munition an die Ukraine geliefert haben."

Quelle: RT DE